Порошенко заявив, що активно спілкується з Меркель, Олландом та Путіним у режимі телефонних конференцій

Президент України Петро Порошенко не виключає, що переговори лідерів країн "нормандської четвірки" (України, Німеччини, Франції та Росії) в режимі телефонної конференції відбудуться найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив під час спільної прес-конференції з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, що відбулася в ході робочого візиту глави держави до Королівства Бельгія.

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“Щодо можливого “нормандського формату”, ми достатньо інтенсивно спілкуємося в рамках телефонних конференцій. Я не виключаю, що одна з них може пройти найближчим часом. Нам є що обговорити”, - сказав він.

Порошенко додав, що має намір порушити питання українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого в Росії, питання порушення режиму припинення вогню, жертв серед мирного населення та ін.