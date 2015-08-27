Порошенко заявив, що активно спілкується з Меркель, Олландом та Путіним у режимі телефонних конференцій
Порошенко додав, що має намір порушити питання українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого в Росії.
Президент України Петро Порошенко не виключає, що переговори лідерів країн "нормандської четвірки" (України, Німеччини, Франції та Росії) в режимі телефонної конференції відбудуться найближчим часом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив під час спільної прес-конференції з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, що відбулася в ході робочого візиту глави держави до Королівства Бельгія.
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“Щодо можливого “нормандського формату”, ми достатньо інтенсивно спілкуємося в рамках телефонних конференцій. Я не виключаю, що одна з них може пройти найближчим часом. Нам є що обговорити”, - сказав він.
Порошенко додав, що має намір порушити питання українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого в Росії, питання порушення режиму припинення вогню, жертв серед мирного населення та ін.