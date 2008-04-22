Томенко: нову редакцію Конституції має підтримати більшість в НКР

Заступник керівника фракції БЮТ, член Національної конституційної ради Микола ТОМЕНКО наголошує, що концепцію нової редакції Конституції має підтримати більшість членів конституційної ради.

Про цей йдеться у коментарі М.ТОМЕНКА, переданому УНІАН його прес-службою.

На його переконання, для того, щоб процес змін до Конституції був легітимним, треба не лише виконувати настанови останнього рішення Конституційного Суду України, але і поважати Указ Президента „Про створення Національної конституційної ради України” від 27 грудня 2007 року. В даному Указі міститься Положення про Національну конституційну раду, що пояснює механізми та процедуру роботи вчених, громадських діячів та політиків над змінами до Основного Закону.

М.ТОМЕНКО нагадав, що 23 квітня, згідно з повідомленням прес-секретаря Президента, на засіданні Національної конституційної ради планується презентація концепції нової редакції Конституції України.

„Виходячи з Указу Президента, Національна конституційна рада мусила би зібратися, обговорити дану концепцію, а потім, згідно з п.10 Положення, ухвалити відповідне рішення більшістю голосів. Лише після цього можна говорити, що проект змін до Конституції є проектом Національної конституційної ради. В іншому випадку це - проект Президента чи Секретаріату Президента, а не колегіального органу - НКРУ”, - вважає М.ТОМЕНКО.

Він також наголосив, що одне положення Указу Президента не виконане. Так, згідно з п.8 Положення про Національну конституційну раду, її засідання проводяться не рідше одного разу на два місяці. Перше засідання ради відбулося 20 лютого, отже, до 20 квітня Національна рада мусила би провести своє друге засідання.

М.ТОМЕНКО висловив переконання, що до обговорення Національною конституційною радою тих ідей, що будуть запропоновані Президентом, та відповідного голосування ради, концепція конституційних змін не буде презентована як документ Національної конституційної ради.