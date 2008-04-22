В Україні розпочали роботу 1888 пунктів тестування випускників

В Україні розпочали роботу 1888 пунктів, у яких сьогодні відбудеться тестування з української мови та літератури.

Як повідомили УНІАН в Інформаційному центрі незалежного оцінювання, о 10.15 пункти тестування відкрили двері для учасників тестування, громадських спостерігачів та представників акредитованих засобів масової інформації. Безпосередньо робота над тестами триватиме три години - з 11.00 до 14.00.

Сьогодні відбувається наймасовіше в історії України незалежне оцінювання знань випускників шкіл з української мови та літератури. До участі в ньому зареєструвалося 512 тис. 591 учасник.