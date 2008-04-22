Адвокат Федур заявляє про безпідставність позову Кличка до Черновецького

10:39, 22 квітня 2008
Політика
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Суд розпочинає розгляд

 Адвокат Андрій ФЕДУР заявляє, що у позовній заяві кандидата на посаду Київського міського голови Віталія КЛИЧКА до кандидата у столичні мери Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО немає жодного підтвердження вчинення останнім неправомірних дій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це представник Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО у суді А.ФЕДУР сказав у коментарях журналістам.

«Жодних неправомірних дій Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не вчиняв. Тому для задоволення цього позову немає правових підстав», - наголосив адвокат.

Він пояснив, що о 15.00 15 квітня, коли відбувалася зустріч Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з журналістами, той був указом Президента України відсторонений від виконання обов’язків голови КМДА. «Указ глави держави про скасування попереднього указу про відсторонення вийшов лише ввечері 15 квітня, наприкінці робочого дня, і до КМДА надійшов тільки вранці 16 квітня», - підкреслив А.ФЕДУР.

«А те, що ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відповів на декілька запитань журналістів, висловив свою позицію, так це конституційне право кожного - вільно висловлювати свою думку. Цим він не вчиняв жодних протиправних дій. Тому, безперечно, жодних правових підстав для задоволення цього позову нема», - переконаний адвокат.

«Хоча в нашій країні оцінювати перспективи будь-якого судового позову – марна річ. На жаль, у нас правом нехтують дуже часто», - додав А.ФЕДУР.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня, Окружний адміністративний суд Києва розпочинає розгляд позову В.КЛИЧКА до Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Позов було подано 18 квітня.

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