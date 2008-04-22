Микола Вересень запросить до студії балерину Олену Філіп`єву

10:43, 22 квітня 2008
Політика
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Сьогодні  22 квітня  о 18.30 на хвилях радіо 106 FM  та о 22.00 на телеканалі СІТІ  у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем". В гостях у Миколи Вересня  Олена ФІЛІП`ЄВА – солістка Національного академічного театру опери і балету України. Вона у 23 роки стала народною артисткою України. Її називають улюбленою балериною самої Майї Плесецької. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ  23 квітня  о 16.30.

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