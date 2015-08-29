Кононенко не виключає внесення кандидатів від "Народного фронту" до виборчого списку БПП "Солідарність"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кононенко сказав у коментарі журналістам після завершення другого етапу ХІІ позачергового з'їзду “Солідарності”.

Кононенко зазначив, що «Народний фронт» є дружньою для них політичною силою і він пропонуватиме місцевих осередкам своєї партії розглянути достойні кандидатури від «Народного фронту» для того, аби їх “включити в список від нашої політичної сили, зараз вже об'єднаної з “УДАРом” на місцеві вибори”.

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“Якщо будуть колеги, які будуть проти цього, то буду їх переконувати, що це правильно, що достойних людей з “Народного фронту” (необхідно включити до списку- УНІАН)” - сказав Кононенко, і додав, що керівництво партії це питання ще не обговорювало.

Як повідомляв УНІАН раніше, перший заступник лідера «Блоку Петра Порошенко» Ігор Кононенко заявляє, що об'єднання партій "Солідарність" - Блок Петра Порошенко» і "УДАР" - політичне, і назва буде змінена після місцевих виборів.