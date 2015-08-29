Кононенко не виключає внесення кандидатів від "Народного фронту" до виборчого списку БПП "Солідарність"
Перший заступник лідера фракції «Блок Петра Порошенка» Ігор Кононенко не виключає можливості включення кандидатів від «Народного фронту» до виборчого списку “БПП-Солідарність” на місцевих виборах.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Кононенко сказав у коментарі журналістам після завершення другого етапу ХІІ позачергового з'їзду “Солідарності”.
Кононенко зазначив, що «Народний фронт» є дружньою для них політичною силою і він пропонуватиме місцевих осередкам своєї партії розглянути достойні кандидатури від «Народного фронту» для того, аби їх “включити в список від нашої політичної сили, зараз вже об'єднаної з “УДАРом” на місцеві вибори”.
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“Якщо будуть колеги, які будуть проти цього, то буду їх переконувати, що це правильно, що достойних людей з “Народного фронту” (необхідно включити до списку- УНІАН)” - сказав Кононенко, і додав, що керівництво партії це питання ще не обговорювало.
Як повідомляв УНІАН раніше, перший заступник лідера «Блоку Петра Порошенко» Ігор Кононенко заявляє, що об'єднання партій "Солідарність" - Блок Петра Порошенко» і "УДАР" - політичне, і назва буде змінена після місцевих виборів.