Черновецькому складно буде управляти столицею
...а БЮТ відіграватиме "провідну роль"
За нового складу Київської міської ради новому меру Києва Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ складно буде управляти столицею.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив науковий керівник Центру соціологічних і політологічних досліджень «Соціовимір» Володимир ПОЛОХАЛО сьогодні на прес-конференції в УНІАН.
«Міський голова повинен мати сильну опору - він повинен набирати більшість. Але якщо він набирає менше третини за рахунок всіляких комбінацій, тоді виникає питання легітимності з погляду його підтримки в суспільстві», - сказав В.ПОЛОХАЛО.
На його думку, новообраний склад Київської міської ради буде якісно іншим. «Київміськрада за ОМЕЛЬЧЕНКА (мер Києва - УНІАН) була дуже близькою до його поглядів. А зараз новому меру доведеться шукати компроміс. Це буде дуже складно, враховуючи арифметичну перевагу Блоку Юлії Тимошенко. ОМЕЛЬЧЕНКО було набагато простіше і комфортніше управляти столицею, ніж ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ, який має менше від третини підтримки суспільства і складний для себе склад Київміськради», – вважає він.
В.ПОЛОХАЛО також переконаний, що БЮТ у новому складі Київ міськради гратиме провідну роль.
Як повідомляв УНІАН, станом на 11.00 31 березня з урахуванням обробки 99,32% бюлетенів по виборах мера Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ набирає 31,84% голосів виборців, Віталій КЛИЧКО – 23,72%, Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО – 21,19%.
За результатами голосування до Київської міської ради, після обробки 98,93% бюлетенів лідирує Блок Юлії Тимошенко при підтримці 24,64% виборців. Друге місце займає Блок Леоніда Черновецького (12,93%). Далі йдуть блок «Наша Україна» (8,86%), блок ПОРА-ПРП (8,51%), Київське міське відділення Партії регіонів (5,76%), виборчий блок «Громадський актив Києва» (4,01%), Київське міська організація СПУ (3,95%), Народний блок Литвина (3,62%).