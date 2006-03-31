За нового складу Київської міської ради новому меру Києва Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ складно буде управляти столицею.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив науковий керівник Центру соціологічних і політологічних досліджень «Соціовимір» Володимир ПОЛОХАЛО сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Міський голова повинен мати сильну опору - він повинен набирати більшість. Але якщо він набирає менше третини за рахунок всіляких комбінацій, тоді виникає питання легітимності з погляду його підтримки в суспільстві», - сказав В.ПОЛОХАЛО.

На його думку, новообраний склад Київської міської ради буде якісно іншим. «Київміськрада за ОМЕЛЬЧЕНКА (мер Києва - УНІАН) була дуже близькою до його поглядів. А зараз новому меру доведеться шукати компроміс. Це буде дуже складно, враховуючи арифметичну перевагу Блоку Юлії Тимошенко. ОМЕЛЬЧЕНКО було набагато простіше і комфортніше управляти столицею, ніж ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ, який має менше від третини підтримки суспільства і складний для себе склад Київміськради», – вважає він.

В.ПОЛОХАЛО також переконаний, що БЮТ у новому складі Київ міськради гратиме провідну роль.

Як повідомляв УНІАН, станом на 11.00 31 березня з урахуванням обробки 99,32% бюлетенів по виборах мера Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ набирає 31,84% голосів виборців, Віталій КЛИЧКО – 23,72%, Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО – 21,19%.

За результатами голосування до Київської міської ради, після обробки 98,93% бюлетенів лідирує Блок Юлії Тимошенко при підтримці 24,64% виборців. Друге місце займає Блок Леоніда Черновецького (12,93%). Далі йдуть блок «Наша Україна» (8,86%), блок ПОРА-ПРП (8,51%), Київське міське відділення Партії регіонів (5,76%), виборчий блок «Громадський актив Києва» (4,01%), Київське міська організація СПУ (3,95%), Народний блок Литвина (3,62%).