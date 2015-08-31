СБУ заборонила в'їзд в Україну Міхалкову, Газманову і Боярському (повний список)

Про це прес-служба СБУ заявила у відповідь на запит "Апострофа".

Зокрема, персонами нон грата в Україні оголошені російські публіцисти Володимир Кучеренко, Єгор Холмогоров і Михайло Хазін.

Крім того, в списку 13 діячів мистецтва: Олег Газманов, Йосип Кобзон, Валерія Перфілова (сценічне ім'я — Валерія), Йосип Прігожин, Сергій Безруков, Михайло Боярський, Микола Расторгуєв, Іван Охлобистін, Михайло Порєчєнков, Григорій Лепс, Жерар Депардьє, Станіслав П'єха (Стас П'єха) і Микита Міхалков.

"В'їзд на територію України заборонений органами СБУ у відповідності з вимогами чинного законодавства та в інтересах забезпечення державної безпеки", — наголошується в повідомленні.