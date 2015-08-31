Розгляд скарги Пукача перенесено на 11 вересня

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий судової колегій Степан Гладій, задовільнивши таким чином клопотання нового адвоката Пукача Максима Гараська, якого призначено засудженому замість Григорія Демиденка адвокатською кваліфікаційно-дисциплінарною комісією.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня Апеляційний суд переніс на 31 серпня розгляд скарги на вирок Пукачу, оскільки засудженого не доставили до суду через погіршення стану здоров'я.

Довідка УНІАН. 29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення за вбивство журналіста Гонгадзе у вересні 2000 року.

Адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. Також скаргу подав ще один потерпілий у справі - журналіст Подольський. Пізніше Теличенко відкликала апеляційну скаргу.