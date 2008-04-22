У Києві горить міська психлікарня
14:11, 22 квітня 2008Політика
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Пожежа спалахнула у дитячому відділенні
Сьогодні в день в Києві сталася пожежа в київській міській психіатричній лікарні, яка більш відома серед киян як Павлівська лікарня.
Як повідомили УНІАН в управління МНС в м. Києві, за попередніми даними пожежа спалахнула на першому поверсі 4 корпусу, де, також за попередніми даними, розташоване дитяче відділення.
На разі на місце події виїхали та працюють пожежні підрозділи
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