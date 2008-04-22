Турчинов каже, що похоронний марш коаліції грати зарано
14:19, 22 квітня 2008Політика
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«Заяви про розпад не мають жодних підстав»
Перший віце-прем`єр-міністр України, кандидат у мери Києва від БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що підстав для розпаду парламентської коаліції немає.
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні журналістам у Києві.
«Ці заяви не мають жодних підстав», - сказав він.
Водночас, за словами О.ТУРЧИНОВА, існує велика кількість політиків, які зацікавлені у переформатуванні парламентської коаліції.
«Охочих поховати коаліцію у нас було багато ще до її створення. Всі, хто блокував її створення, сьогодні намагаються коаліцію поховати – починаючи від пана БАЛОГИ і закінчуючи тими, хто об`єднався в ЄЦ, або як там він називається», - пояснив він.
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