Турчинов каже, що похоронний марш коаліції грати зарано

Перший віце-прем`єр-міністр України, кандидат у мери Києва від БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що підстав для розпаду парламентської коаліції немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні журналістам у Києві.

«Ці заяви не мають жодних підстав», - сказав він.

Водночас, за словами О.ТУРЧИНОВА, існує велика кількість політиків, які зацікавлені у переформатуванні парламентської коаліції.

«Охочих поховати коаліцію у нас було багато ще до її створення. Всі, хто блокував її створення, сьогодні намагаються коаліцію поховати – починаючи від пана БАЛОГИ і закінчуючи тими, хто об`єднався в ЄЦ, або як там він називається», - пояснив він.