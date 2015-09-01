"БПП" та "Народний фронт" зайняли президію і трибуну парламенту

Там перебувають близько 15 депутатів, зокрема заступник голови фракції «БПП» Олексій Гончаренко.

Народні депутати від «Блоку Петра Порошенка» та «Народного фронту» зайняли президію та трибуну Верховної Ради, аби не допустити їхнього блокування. Як передає кореспондент УНІАН, там перебувають близько 15 депутатів, зокрема заступник голови фракції «БПП» Олексій Гончаренко. Засідання, на якому буде відкрита третя сесія ВР VIII скликання, має розпочатися о 14.00.

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