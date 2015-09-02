У "БПП" заявили, що переформатування уряду цього тижня не відбудеться

Цього тижня переформатування уряду не відбудеться, але прем’єр-міністр Арсеній Яценюк працює над цим питанням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник голови фракції “Блоку Петра Порошенка” Ігор Кононенко сказав у коментарі журналістам.

Читайте також"Самопоміч" залишається у коаліції, однак хоче переглянути стосунки між її учасниками - нардеп

Він зазначив, що “на цьому тижні переформатування уряду не буде, але, на скільки мені відомо, прем'єр-міністр над цим працює — готує пропозиції”.

“Коли будуть пропозиції прем'єр-міністра, і вони будуть внесені до коаліції, то ми їх будемо розглядати”, - наголосив Кононенко.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня голова Радикальної партії Олег Ляшко заявив про вихід фракції РП із коаліції та зауважив, що Валерій Вощевський як представник цієї політичної сили в уряді складає з себе повноваження віце-прем'єр-міністра.