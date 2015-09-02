Порошенко закликав "народи вільного світу" об'єднатися проти російської агресії в Україні

Президент України Петро Порошенко закликає «народи вільного світу» виступити єдиним фронтом проти російської агресії в Україні.

Про це йдеться у зверненні президента до українського народу та народів світу у зв’язку із 70-річчям закінчення Другої світової війни, оприлюдненому на сайті глави держави.

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«Відзначаючи 70-ту річницю закінчення Другої світової війни та вшановуючи пам’ять десятків мільйонів загиблих, ми звертаємося до усіх народів вільного світу із закликом єдиним фронтом рішуче виступити проти російського агресора, який розпочав неоголошену «гібридну» війну проти суверенної України», - зазначається у зверненні.

Порошенко наголосив, що Російська Федерація, цинічно розтоптавши міжнародне право, анексувавши Крим та розпаливши збройний конфлікт на Донбасі, сьогодні знову руйнує систему європейської та світової безпеки. За словами президента, зухвала російська агресія становить загрозу не лише для України, а й для всього цивілізованого світу, його безпеки і стабільності.

«Криваві уроки Другої світової війни не мають бути даремними. Зупинити агресора можна лише об’єднаними зусиллями, як це було 70 років тому», - наголосив Порошенко.

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Він зазначив, що нинішня підтримка України переважною більшістю світових та європейських лідерів, допомога, яку Україна постійно відчуває у ці нелегкі часи, свідчать, що міжнародне співтовариство усвідомлює безперспективність політики «умиротворення» агресора.

«Демократичний світ має докласти максимум зусиль задля відновлення зруйнованої системи міжнародного порядку та повернення довіри до міжнародного права», - підкреслив Президент України.