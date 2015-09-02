Німеччина закликає якомога швидше завершити переговори про відвід легкого озброєння на Донбасі

Про це УНІАН поінформували у посольстві Німеччини в Україні з посиланням на сьогоднішню заяву Штайнмаєра.

«Перемир′я, яке діє з учорашнього дня, а також відчутне зменшення боїв уздовж лінії фронту є обнадійливим сигналом для початку нового навчального року, який вселяє надію школярам і їхнім сім′ям з обох сторін. Але вже не вперше тендітна рослинка надії швидко розтоптувалася зацікавленою стороною. Тому я закликаю обидві сторони конфлікту й надалі дотримуватися перемир′я. Справжня, тривала воєнна деескалація була б важливим імпульсом для виконання Мінських домовленостей", - наголосив Штайнмаєр.

У цьому зв'язку він зазначив, що "нам не можна припиняти зусиль: тепер важливо якомога швидше завершити вже давно розпочаті переговори про відведення легшого озброєння (калібром менше 100-мм - УНІАН) та продовжити політичні переговори. Успішне перемир′я та прогрес у ситуації з безпекою є ключем для розв′язання конфлікту».

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Як повідомляв УНІАН, в зоні АТО упродовж минулої доби загиблих серед військовослужбовців немає, один боєць дістав поранення.

Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука повідомив, що у Луганській області розстріляно зведену мобільну групу, двоє загинули і четверо дістали поранення.