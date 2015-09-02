Корбан: Восени Україну чекає "законодавча вседозволеність"

Таку думку висловив голова політради «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» Геннадій Корбан.

«У країні формується «ширка» у складі БПП, «Народного фронту» і «Опозиційного блоку», і в найближчу осінь через парламент будуть протягувати абищо, і законодавчий «бєспрєдєл» тільки посилиться», – зазначив Корбан.

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Політик також наголосив, що трагедія, яка сталася під стінами Верховної Ради в день голосування за поправки до Конституції, ставить під загрозу проведення мирних маніфестацій. «Тепер будь-яке інакомислення неможливе, оскільки є загроза життю», – вважає він.

«Чисто по-людськи сім'ям загиблих не поясниш, кому вигідний такий стан справ, вони зазнали непоправних втрат і ніколи не пробачать цього чинній владі. Оскільки як не крути – уся провина лежить на організаторах кривавого голосування поправок до Конституції», – підкреслив Корбан.