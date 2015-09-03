Суд Євросоюзу в кінці вересня розгляне позов Азарова про скасування санкцій

Повідомлення про це міститься базі даних суду, пише Європейська правда.

Як зазначається, позов Азарова стане другою скаргою українських посадовців, що буде розглянутий Судом ЄС. Першим став позов Андрія Портнова, водночас, рішення по справі Портнова наразі не винесено.

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За даними видання, рішення щодо Азарова, навіть якщо його позов буде задоволений, не скасує санкції, впроваджені проти нього.

"Річ у тім, що даний позов стосується санкцій, впроваджених у 2014 році. Водночас, наразі діє інше рішення ЄС – про санкції, запроваджені в 2015 році. Його Азаров оскаржив окремо, але дата слухань не призначена і напевне не буде призначена до кінця цього року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ЄС запровадив стосовно Азарова та ряду інших екс-чиновників обмеження у вигляді арешту активів.