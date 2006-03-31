Як Кабмін коефіціент рахував

Урядовий комітет під головуванням віце-прем’єр-міністра України В’ячеслава КИРИЛЕНКА схвалив проект постанови Кабінету Міністрів України про підвищення до пенсії для 1 млн. 55 тис. пенсіонерів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єра, за словами В.КИРИЛЕНКА, „метою проекту постанови є встановлення на 2006 рік величини коефіцієнта зростання середньої заробітної плати – 1,0734, який відповідає 20 відсоткам темпів зростання середньої заробітної плати в Україні за 2005 рік у порівнянні з 2004 роком”. Як сказав віце-прем’єр, „коефіцієнт застосовуватиметься для підвищення пенсій згідно з вимогами частини другої статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Статтею 42 передбачено, що розмір пенсії підвищується на коефіцієнт, який відповідає не менше ніж 20% темпів зростання середньої заробітної плати в Україні порівняно з попереднім роком, за винятком випадків, коли підвищення пенсійних виплат за минулий рік перевищило цей коефіцієнт.

На реалізацію проекту постанови в бюджеті Пенсійного фонду на 2006 рік передбачено 363 млн. грн.