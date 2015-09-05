Порошенко: "Нормандський формат" - це потужна проукраїнська коаліція
12:43, 05 вересня 2015Політика
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"Нормандський формат" - це потужна проукраїнська коаліція, і ми маємо чітку координацію з нашими партнерами в Євросоюзі, США та Канаді", - сказав президент
Порошенко: ми маємо чітку координацію з нашими партнерами / Фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко наголошує, що «нормандський формат» є потужною світовою проукраїнською коаліцією.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв'ю журналістам у Києві після відвідування Київського регіонального центру тестування кандидатів на посади прокурорів, перших заступників та заступників керівників місцевих прокуратур.
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“Нормандський формат» це є потужна проукраїнська коаліція, і ми маємо чітку координацію з нашими партнерами в Євросоюзі, США та Канаді”, - сказав президент.
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