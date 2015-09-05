Міністерства закордонних справ ЄС підтвердили підтримку повного виконання Мінських угод

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Люксембурзі по завершенню неформальної зустрічі міністрів повідомила верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні.

Читайте такожПорошенко у річницю Мінських домовленостей: альтернативи їм не існує «Ми не повинні забувати, що наші східні сусіди знаходяться у дуже складному становищі, коли мова йде про їх відносини з Росією, перш за все це стосується України. Ми підтвердили нашу тверду відданість підтримувати повне виконання Мінських домовленостей», - підкреслила вона.

Могеріні нагадала, що внесок ЄС у цей процес полягає у проведенні тристоронніх переговорів, зокрема, у сфері енергетики, газу, стосовно виконання Угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі.

Також, за словами високого представника, міністри обговорили відносини з іншими східними партнерами, зокрема, з Білоруссю, Грузією Молдовою, Азербайджаном та Вірменією. «Після Ризького саміту ми повинні посилити нашу роботу та відносини з партнерами на Сході. Події на наших південно-східних кордонах, криза біженців та інші конфлікти не повинні нас змусити забути про те, що наші східні партнери потребують підтримки, і ми будемо продовжувати тісно працювати з ними», - наголосила Федеріка Могеріні.