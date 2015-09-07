Олланд проговорився, коли він підтримає зняття санкцій з Росії

Про це він заявив на прес-конференції в понеділок, повідомляє Reuters.

За його словами, у виконанні Мінських угод в останні тижні досягнуто певний прогрес.

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"Якщо процес досягне успіху (виконання Мінських угод - УНІАН), я буду підтримувати скасування санкцій", - заявив Олланд.

Крім цього, за його словами, в найближчі дні відбудеться зустріч глав МЗС "нормандської четвірки". У той же час, президент Франції запропонував організувати зустріч безпосередньо лідерів "нормандської четвірки" в Парижі перед засіданням Генеральної Асамблеї ООН.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня Європейський Союз прийняв рішення продовжити ще на півроку санкції проти російських компаній і приватних осіб, які підривають територіальну цілісність і суверенітет України.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. Росія постачає зброю терористам і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії Євросоюз, США, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн ввели санкції проти Росії.

У березні 2015 року президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що лідери Європейського Союзу на саміті ЄС вирішили пов'язати подальші санкції проти Росії з виконанням Мінських домовленостей, і ці заходи будуть чинними до повного виконання Мінських угод щодо врегулювання ситуації на сході України.



