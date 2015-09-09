Соцмережі продовжує лихоманити від жартів про чеченського карателя Яценюка (фото)

В інтерв'ю "Російській газеті" голова російського відомства заявив, що прем'єр-міністр України Арсеній Яценюкнібито воював у Чечні проти російських військ.

Читайте також"Кривавий" прем'єр: соцмережі відреагували на хвилю кремлівської пропаганди про Яценюка у Чечні

Ця заява моментально викликала бурхливу реакцію в соцмережах. Користувачі почали шукати Яценюка у будь-яких війнах і трагічних подіях в історії.

АААААА!!! Яценюк і Абхазиии воював у 1992-1993. Впізнаєте? pic.twitter.com/7FP3FraFo5 — Грані.Ру (@GraniTweet) September 8, 2015