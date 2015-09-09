Соцмережі продовжує лихоманити від жартів про чеченського карателя Яценюка (фото)
Користувачі інтернету активно публікують шаржі на прем'єр-міністра в Чечні після заяви глави СК РФ Олександра Бистрикіна.
В інтерв'ю "Російській газеті" голова російського відомства заявив, що прем'єр-міністр України Арсеній Яценюкнібито воював у Чечні проти російських військ.
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Ця заява моментально викликала бурхливу реакцію в соцмережах. Користувачі почали шукати Яценюка у будь-яких війнах і трагічних подіях в історії.
@GraniTweet Яценюк вбиває сина Івана Грозного (16.11.1581) pic.twitter.com/HO6FPe1D57
— HELO (@AgriDilan) September 8, 2015
@AgriDilan@e_styd@GraniTweetpic.twitter.com/QgPClAFz6l
— Ось так новина... (@zS777Sz) September 8, 2015
АААААА!!! Яценюк і Абхазиии воював у 1992-1993. Впізнаєте? pic.twitter.com/7FP3FraFo5
— Грані.Ру (@GraniTweet) September 8, 2015
@GraniTweet@VVP2_0 третій зліва pic.twitter.com/jZ1Nd2sxl8
— Filin (@filin_pro) September 8, 2015
@filin_pro@GraniTweet@VVP2_0 у Нормандії ? pic.twitter.com/OnA60Em5fU
— Shrike (@Shrike2014) September 8, 2015
Яценюк служив у Вермахті" - слідчий комітет РФ @GraniTweet#Яценюк#чечня#RTpic.twitter.com/TaulFjEPpv
— Тому Що Зайчик (@rfcnf) September 8, 2015
Народ продовжує радіти та веселитися. Ще трохи, і Яценюк затьмарить Чака Норріса."Яценюк не їсть. Він вбиває огірки...Posted by Sasha Sotnik on 8 вересня 2015 р.
@GraniTweet#Пастор (Турчинов) порівняно з Сіней, ангел секти мучеників Иговы! #чечня#яценюк#RTpic.twitter.com/3VQus3QXSu
— Тому Що Зайчик (@rfcnf) September 8, 2015