Соцмережі продовжує лихоманити від жартів про чеченського карателя Яценюка (фото)

12:35, 09 вересня 2015
Політика
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Користувачі інтернету активно публікують шаржі на прем'єр-міністра в Чечні після заяви глави СК РФ Олександра Бистрикіна.

В інтерв'ю "Російській газеті" голова російського відомства заявив, що прем'єр-міністр України Арсеній Яценюкнібито воював у Чечні проти російських військ.

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Ця заява моментально викликала бурхливу реакцію в соцмережах. Користувачі почали шукати Яценюка у будь-яких війнах і трагічних подіях в історії.

Народ продовжує радіти та веселитися. Ще трохи, і Яценюк затьмарить Чака Норріса."Яценюк не їсть. Він вбиває огірки...

Posted by Sasha Sotnik on 8 вересня 2015 р.
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