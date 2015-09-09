Журналістка повідомила, кого Росія змусила дати свідчення на Яценюка, що "воював у Чечні"

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка "Центру журналістських розслідувань" Валентина Самар.

Вона зазначила, що йдеться про нібито Станіслава Клиха і Миколу Карпюка, яких утримують у СІЗО П'ятигорська і скоро будуть судити в Чечні.

Самар нагадала, що Олега Сенцова теж тортурами намагалися змусити дати свідчення проти "лідерів Майдану". Він сам заявляв: "Мені запропонували дати свідчення на керівництво Майдану і отримати 7 років або стати керівником і отримати 20".

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"Олег не зламався, але тепер, схоже, завдання виконано, тепер буде ще один судовий фарс, у продовженні можуть з'явитися свідчення проти Турчинова, Порошенка, і хто там ще стояв на сцені, граючи роль лідерів Майдану", - вважає журналістка.

Вона наголосила, що тепер уже не до сміху: "Справа не в маразмі бастрикіних, і не в Арсенії, рейтинг якого завдяки і нашим демотиваторам переживає вертикальний зліт. А в тому, що українські політв'язні у Росії продовжують зазнавати тортур, а Батьківщина (в тому числі і в особі Арсенія Петровича) ніх...а не робить для того, щоб їх захистити".

А тепер не смішно. судячи за повідомленнями зливних бачків, кати ФСБ зламали двох політв'язнів і вони дали неправдиві свідчення ... Posted by Валентина Самар on 8 вересня 2015 р.

Як повідомляв УНІАН раніше, глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив, що нинішній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк воював у Чечні проти Росії. За інформацією Бастрикіна, Арсеній Яценюк перебував у каральному загоні "Арго", а потім "Вікінг".