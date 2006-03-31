Ціни на вторинному ринку житла в Києві...

Квартири на вторинному ринку Києва з 13 січня до 31 березня 2006 року подорожчали в середньому на 4,5%. Про це свідчить аналіз даних вартості квартир, розміщений на порталі "Нерухомість".

Згідно з інформацією порталу, на 31 березня 2006 року найдешевші однокімнатні квартири на вторинному ринку виставлені на продаж у Деснянському районі столиці – 52 тис. 669 дол. (у середньому по 1368 дол. за кв. м), найдорожчі в Печерському – 106 тис. 139 дол. (2596 дол. за кв. м).

Найдешевші двокімнатні квартири також пропонуються в Деснянському районі – по 74 тис. 971 дол. (по 1297 дол. за кв. м), найдорожчі – в Печерському районі – 170 тис. 110 дол. (2940 дол. за кв. м) і Шевченківському – 136 тис. 246 дол. (2344 дол. за кв. м).

Трикімнатні за мінімальною ціною пропонуються в Деснянському районі – по 100 тис. 793 дол. або 1258 дол. за кв. м і Дніпровському – по 111 тис. 288 дол. або 1479 дол. за кв. м. Максимальні ціни на трикімнатні квартири – в Печерському районі, по 303 тис. 730 дол. або 3112 дол. за кв. м.

Довідка УНІАН. За оцінками експертів, зростання цін на житло в Києві на вторинному ринку в 2004 році становило в середньому 40% залежно від його класу, в 2005 - на 67%.