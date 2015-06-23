Штайнмаєр: режим припинення вогню на Донбасі все частіше порушується

Про це говориться в повідомленні агентства dpa, передає "ЄвроПравда". "Положення про припинення вогню порушується кожен день, зараз навіть більше, ніж кілька тижнів тому", - підкреслив він.

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"Всі сторони повинні сприяти тому, щоб ескалація не досягла ступеня, при якому ситуація виходить з-під контролю у військовому і політичному відношенні", - зазначив німецький міністр.

Він нагадав, що основними умовами для політичного вирішення конфлікту є дотримання перемир'я, відведення важких озброєнь і забезпечення вільного доступу спостерігачів ОБСЄ до місць перевірки.

Нагадаємо, сьогодні ввечері в Парижі відбудеться зустріч міністрів закордонних справ "нормандської четвірки" по Україні.