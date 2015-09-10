Голова МЗС Люксембургу: ЄС більш солідарний та об'єднаний до України, ніж до проблем міграції

23:09, 10 вересня 2015
Політика
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Міністр закордонних і європейських справ Люксембургу Жан Ассельборн наголошує, що Європейський Союз більш солідарний та об'єднаний до України, ніж до проблем міграції.

фото: УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві під час 12-ї щорічної Ялтинської європейської стратегії.

"Якщо я буду дуже відвертим з вами, я можу сказати, що стосовно України ми більш солідарні та більш об'єднані, аніж щодо проблеми міграції", - наголосив Ассельборн.

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У цьому зв'язку він нагадав, що після важких перемовин, Євросоюз зміг домовитися про запровадження та в подальшому продовження санкцій до кінця січня 2016 року проти Росії через ситуацію в Україні.

Ассельборн завірив, що ЄС і надалі підтримуватиме Україну як важливого партнера ЄС.

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Як повідомляв УНІАН, колишній генеральний секретар Організації північноатлантичного договору Андерс фог Расмуссен під час 12-ї щорічної Ялтинської європейської стратегії наголосив, що західні країни мають надати Україні зброю за умови, якщо продовжиться порушуватися Росією режим припинення вогню на Донбасі.

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