Голова МЗС Люксембургу: ЄС більш солідарний та об'єднаний до України, ніж до проблем міграції

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві під час 12-ї щорічної Ялтинської європейської стратегії.

"Якщо я буду дуже відвертим з вами, я можу сказати, що стосовно України ми більш солідарні та більш об'єднані, аніж щодо проблеми міграції", - наголосив Ассельборн.

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У цьому зв'язку він нагадав, що після важких перемовин, Євросоюз зміг домовитися про запровадження та в подальшому продовження санкцій до кінця січня 2016 року проти Росії через ситуацію в Україні.

Ассельборн завірив, що ЄС і надалі підтримуватиме Україну як важливого партнера ЄС.

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Як повідомляв УНІАН, колишній генеральний секретар Організації північноатлантичного договору Андерс фог Расмуссен під час 12-ї щорічної Ялтинської європейської стратегії наголосив, що західні країни мають надати Україні зброю за умови, якщо продовжиться порушуватися Росією режим припинення вогню на Донбасі.