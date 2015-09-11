Ситник: половина детективів НАБ не працювали в правоохоронних органах

Після конкурсного відбору Ситник зробив висновок, що тільки половина детективів колись працювала в ораганах.

"Зараз, коли ми підвели підсумки конкурсу, ми побачили, які люди пройшли і фактично – це 50 на 50. 50 відсотків – це люди колись працювали чи працюють зараз у правоохоронних органах чи на державній службі. Інша половина людей ніколи не працювала у правоохоронних органах чи перебували на державній службі", – сказав Ситник для "5 каналу".

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Голова НАБУ також повідомив про розмір зарплати детектива. Вона коливатиметься в межах 30-35 тисяч гривень. Така сума повинна бути достатньою. щоб унеможливити корупцію в НАБ.

Як повідомляв УНІАН, голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін передбачає початок розслідувальної діяльності бюро в грудні цього року. У той же час голова НАБ прогнозував, що бюро запрацює вже в жовтні.