Страйк, про необхідність якого говорили вугільні профспілки...
... відміняється
Президія ЦК Профспілки працівників вугільної промисловості України прийняла постанову, якою скасувала оголошений на 10 квітня 2006 року триденний галузевий страйк працівників вугільної галузі. Про це УНІАН повідомили в прес-службі профспілки.
Як наголошується в повідомленні, таке рішення було прийняте 31 березня в м. Києві на засіданні президії ЦК профспілки.
За даними ППВП, відповідно до протоколів зборів трудових колективів, рішення про оголошення страйку було прийняте на підприємствах, в організаціях, підрозділах вугільної галузі із загальною кількістю працюючих 99,8 тис. чоловік, що відповідає тільки 40,4% загальної чисельності працівників галузі (загальна чисельність працівників галузі за даними ДП «Галузевий інформаційно-розрахунковий центр» становить 247 тис. чоловік). Як пояснили в профспілці, цього недостатньо для оголошення галузевого страйку, оскільки голосів «за» має бути понад 50%.
У зв`язку з цим на засіданні президії було вирішено продовжити роботу за рішенням галузевого колективного трудового спору між ЦК ППВП і Мінвуглепромом. Хід виконання заходів для зняття соціальної напруги в трудових колективах і забезпечення стабільності роботи галузі буде розглянутий на засіданні Президії ЦК профспілки в травні 2005 року.
Як заявляють в ППВП, за період з 14 березня Міністерство вугільної промисловості, з яким ЦК профспілки вугільників знаходиться в трудовому спорі, не вжило дієвих заходів для виконання вимог профспілки. Зокрема, не виконується наказ міністра вугільної промисловості від 19 січня ц.р. № 31 «Про підвищення і вдосконалення організації зарплати на підприємствах вугільної промисловості» і заходи щодо виконання вимог галузевої колективного трудового спору, визначених наказом міністра від 22 березня ц.р.
За даними профспілки, в галузі не забезпечується 100-процентна виплата заробітної платні в передбачені терміни, в повному обсязі не погашена заборгованість по заробітній платні, підприємства галузі не одержують у повному обсязі і у відповідні терміни держпідтримку, передбачену Законом «Про державний бюджет України на 2006 рік». Крім того, не виконується вимога колективного трудового спору щодо забезпечення в повному обсязі працівників вугільних підприємств безплатним вугіллям на побутові потреби і по звільненню від оплати електроенергії і газу відповідно до ст. 43 Гірничого закону України.
Разом з тим, наголошується в повідомленні, останнім часом під час проведених переговорів з боку власника (уряду і Мінвуглепрому) вже вживаються заходи щодо прискореного виконання вимог профспілки з колективного трудового спору і стабілізації соціально-економічного становища на підприємствах галузі.
Як повідомляв УНІАН, 14 березня IV позачерговий пленум ЦК ППВП прийняв рішення закликати трудові колективи підприємств вугільної галузі провести з 10 квітня 2006 року 3-х добовий безперервний страйк у формі повного зупинення всіх робіт, окрім тих, які забезпечують життєдіяльність підприємств, дотримуючись порядку і термінів, встановлених законодавством.
Зокрема, як зазначив у коментарі журналістам голова ЦК профспілки, народний депутат Віктор ТУРМАНОВ, серед головних вимог шахтарів - необхідність своєчасної виплати заробітної плати, погашення заборгованості по ній, приведення тарифних ставок та окладів працівників галузі у відповідність із законодавством країни.