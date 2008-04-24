Президент - за двопалатний парламент

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловлюється за створення двопалатного парламенту в Україні. При цьому він вважає, що дві палати парламенту повинні мати менше депутатів, ніж існує в сьогоднішній Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на щоквартальній прес-конференції.

Він зауважив, що сьогоднішня робота парламенту свідчить про те, що необхідні зміни.

За його словами, за 5-6 місяців парламент зміг ухвалити лише 30 чи 40 законів, при цьому не були ухвалені такі важливі документи, як програма ЖКГ, Податковий кодекс та багато іншого, необхідного для розвитку країни.

Тому Президент як версію пропонує створити двопалатний парламент.

Він зауважив, що в сьогоднішній ВР завдяки пропорційній системі три чверті становлять кияни, і зовсім не представлені регіони, що є несправедливим стосовно громадян.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що необхідно, аби існувало дві палати парламенту, нижня палата парламенту, приміром, «з ранку до вечора ухвалювала б закони, в той час як верхня палата розглядала б стратегічні рішення».

В той же час Президент вважає, що такі важливі питання для країни, як бюджет, мають ухвалюватись обома палатами парламенту.

При цьому Президент підкреслив, що це лише його позиція, котру слід обговорювати.

Він в чергове наголосив на важливості публічного обговорення проекту змін до Конституції, ще раз зазначивши, що вважає верхом цинізму те, що тривають розмови про створення ТСК в парламенті, а зміни до Конституції ніхто не вносить.

Він вважає, що тут мова іде не про інтереси країни, а мова іде «про присутність такого-то прізвища в майбутніх розкладах».