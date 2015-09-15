Парубій закрив засідання Ради та закликав нардепів не повторювати завтра сьогоднішню ганьбу

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий на засіданні перший заступник голови ВР Андрій Парубій нагадав, що наступне засідання відбудеться завтра о 10 годині.

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Він закликав народних депутатів прийти на засідання і активно працювати, щоб “не робити таку ганьбу, яка була сьогодні”, тобто йдеться про те, щоб у сесійній залі було достатньо голосів для ухвалення рішень.