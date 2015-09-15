Парубій закрив засідання Ради та закликав нардепів не повторювати завтра сьогоднішню ганьбу
18:39, 15 вересня 2015Політика
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Сьогоднішнє засідання Верховної Ради закрито.
Рада закрила засідання / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, головуючий на засіданні перший заступник голови ВР Андрій Парубій нагадав, що наступне засідання відбудеться завтра о 10 годині.
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Він закликав народних депутатів прийти на засідання і активно працювати, щоб “не робити таку ганьбу, яка була сьогодні”, тобто йдеться про те, щоб у сесійній залі було достатньо голосів для ухвалення рішень.
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