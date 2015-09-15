Міжнародна ізоляція Росії посилюється через продовження дестабілізації в Україні - Білий Дім

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Білого Дому Джош Ернест сказав сьогодні на брифінгу у Вашингтоні (Трансляція брифінгу здійснювалась на сайті Білого Дому - УНІАН).

Ернест нагадав, що Сполучені Штати ефективно координували спільні кроки з Європейським Союзом у здійсненні тиску на Росію через дестабілізаційні дії в Україні. "Посилення міжнародної економічної ізоляції на російське вище керівництво та російську економіку має для них наслідки", - сказав речник Білого Дому, відзначивши, що російська економіка отримала проблеми із залученням інвестицій, із вартістю російського рубля, а також має негативні прогнози стосовно майбутнього зростання.

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Ернест наголосив, що США та Євросоюз змусили Росію заплатити тяжку ціну за дії в Україні. "В той же час, ми також були доволі відвертими щодо того факту, що ця тяжка ціна поки що не призвела до тих стратегічних рішень, які ми хотіли би бачити від президента Путіна, і саме тому Росія стикається з посиленням міжнародної ізоляції", - наголосив Ернест.

Разом з тим, він заявив, що наразі не знає про можливу нову санкційну політику, яка би могла бути оголошена у найближчому майбутньому, але повторив раніше озвучені заяви уряду США, що чим більше часу запроваджені санкції будуть залишатися чинними, тим більше Росія буде ізольованою, а ці санкції завдаватимуть більшої шкоди російській економіці.

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Речник Білого Дому нагадав, що позиція США є чіткою: "Якщо Росія почне виконувати взяті зобов'язання в контексті багатосторонніх переговорів у Мінську, то тоді Сполучені Штати та європейська спільнота будуть готовими розпочати послаблювати ці санкції".

Як повдіомляв УНІАН, напередодні прес-секретар Білого дому Джош Ернест повідомив, що Росія може зіткнутися з міжнародною ізоляцією, якщо продовжить надавати підтримку президенту Сирії Башару Асаду.