Рада закликає підтримати кандидатуру України на виборах до Радбезу ООН

Верховна Рада ухвалила Постанову про заяву парламенту України з приводу 70-річчя Організації Об'єднаних Націй та членства України в ООН (№3076).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 238 народних депутатів із 326, зареєстрованих у сесійній залі.

У заяві зазначається, що український парламент підтверджує безумовну відданість та готовність України і надалі робити вагомий внесок у виконання визначеного в Статуті ООН завдання з порятунку прийдешніх поколінь від лихоліть війни.

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"Переконані, що досягнення вказаної мети буде наріжним каменем непостійного членства України в Раді Безпеки ООН у разі обрання нашої держави до складу цього органу на період 2016-2017 років", - йдеться у заяві.

Верховна Рада "закликає держави-члени ООН підтримати кандидатуру України на виборах до Ради Безпеки ООН, що відбудуться 15 жовтня 2015 року".

"За 70-літню історію ООН Україна вже тричі виправдовувала довіру Організації в якості непостійного члена РБ, в тому числі і за роки відновленої державної Незалежності у 2000-2001 роках", - зазначаєтсья у документі.

У ньому наголошується, що у той час, коли за 25 років свого членства в ООН Російська Федерація розв’язала і підживлює декілька вогнищ дестабілізації своїх сусідів, Україна – одна з держав-засновниць ООН "підтверджує свою відданість Організації Об’єднаних Націй як стрижневому елементу сучасної світової архітектури безпеки".