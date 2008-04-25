Балога побачив, що людям гірко і сумно

Глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА закликає політиків звернути свої погляди і помисли на Україну.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

За словами В.БАЛОГИ, дні Страсного тижня, наближення свята світлого Воскресіння Христового сповнюють душі людей особливими переживаннями і емоційним трепетом. Це час для осмислення сутнісного і вічного, це можливість по-новому поглянути на перебіг подій, відділити тимчасове та суєтне від головного, ціннісного, це добра нагода осягнути силу і велич духу, природу і енергію добра, творчу здатність благородної думки, підкреслив керівник президентського Секретаріату.

На переконання В.БАЛОГИ, “у ці дні всім тим, хто людьми наділений владою чи прагне її здобути, важливо замислитися над змістом своїх буденних діянь. Відверто відповісти самому собі, наскільки вони чесні та щирі, чи спрямовані на досягнення великої мети, чи не вразили їх віруси неправди, зла та заздрості”.

В.БАЛОГА звертає увагу, що останнім часом стає все більше приводів припускати, що політики втрачають головні орієнтири, якими є інтереси людини, суспільства та держави. “У декого саме поняття «Україна» випало з їхньої системи координат. Порушено шкалу вічних цінностей, занижено поріг чутливості до обману, зради, корисливості”, - зазначив глава Секретаріату, додавши, що “людям від цього стає сумно і гірко”.

Отже, наголошує В.БАЛОГА, “усім тим, хто скористався людською довірою і довірливістю, потрібно позбутися від всього ганебного і грішного. Політикам необхідно оновити погляди і помисли. Їхні думки, прагнення і дії треба знову скерувати в бік України”. За словами керівника Секретаріату Президента, “у нас є чим зайнятися: економікою та екологією, освітою і здоров`ям, турботою про матерів і їхніх дітей, піклуванням про стареньких і немічних. І ще усім тим, що зробить нашу країну спокійною, заможною та комфортною для щасливого життя”.

Як відзначає В.БАЛОГА, “у сповнені молитвами дні Страсної седмиці Церква закликає нас до очищення”. “Дійсно, дуже важливо дбати про духовну чистоту, особливо нині, коли в деяких діячів вона стала відчутним дефіцитом. Слід рішуче вилучити з ужитку неправду, недовіру та підступність, натомість зробити мову чесною і відвертою, а дії - порядними і відкритими”, - підкреслив він.

На переконання В.БАЛОГИ, політикам і можновладцям стало не вистачати привітності та приязні. “Нерідко з високих трибун, на представницьких форумах виступи виголошуються з таким надривом, коли слів вже не добирають, а у фразах чути скрегіт зубів. Окремі «патріоти» з депутатськими значками перетворили європейські столиці та інституції на майданчики для паплюження своєї ж Вітчизни. У телевізійних ток-шоу словесні поєдинки цілком можуть перерости у кулачні бої, а жовч там ллється широкими потоками”, - зазначив він.

Проте, як наголошує глава Секретаріату Президента, суспільству потрібні змагання продуктивних ідей, а не війна за одноразову вигоду обмеженого використання. “Людям варто пропонувати ініціативи розвитку, а не безплідне красномовство, приправлене щедрою дозою лукавства й обману. Наша країна точно варта великої поваги та любові, нам є чим пишатися і чим опікуватися для її майбутнього”, - сказав він.

В.БАЛОГА вважає, що на прапорах всіх партій і блоків варто написати гасло мирного партнерства, адже “всі ми - від суперлівих до мегаправих - громадяни однієї держави. Нам сьогодні необхідно творити її історію. Нашими інструментами має бути добра воля, ясний розум, вміння та відповідальність”. Він закликає “припинити шукати ворогів у власному домі, засуджувати всіх і вся за все”. “Діяти треба за совістю, бути милосердним і прощати іншим їхні помилки”, - додав В.БАЛОГА.

Він зазначив, що впродовж Страсного тижня Секретаріат Президента свідомо обмежив свою активність на політичній ниві. “Ми провели ці дні у спокійній роботі над низкою завдань, вирішення яких спрямує розвиток нашої держави в оновлене русло. Ми бачили всі спроби вибити Секретаріат із рівноваги, слухали якісь фантасмагоричні коментарі та читали заяви зі шпильками на нашу адресу. Однак ми розуміли, що усе це - минуще, а нам потрібно думати і діяти на майбутнє. Тому і не реагували, стоячи осторонь політичної штовханини”, - сказав В.БАЛОГА.

“Віримо, що Благодатний вогонь, який цієї суботи зійде в Єрусалимі, зігріє душі та серця усіх, хто думає і дбає про нашу Батьківщину і її людей. Сподіваємося, що у світлі Великодні свята зміцніє дух миру і взаємоповаги між політиками, які порозуміються навколо об`єднавчих цілей. Надіємося, що їхні помисли і діяння будуть мудрими, чистими та красивими”, - підкреслив глава Секретаріату Президента.