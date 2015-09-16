У "БПП" повідомили, що завтра депутати голосуватимуть за відставку Квіташвілі та Вощевського

Завтра парламент розгляне питання про відставку Олександра Квіташвілі з посади міністра охорони здоров’я та Валерія Вощевського з посади віце-прем’єра.

Про це поінформував перший заступник голови фракції «Блоку Петра Порошенко» Ігор Кононенко, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

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«Пан Вощевський вже виступав у парламенті з приводу своєї відставки, є також позиція фракції «Самопоміч», що пан Квіташвілі також повинен виступити з парламентської трибуни. Ми підтримуємо цю позицію і вважаємо, що вона є європейською, коли чиновник виступає не тільки при призначенні, а й при відставці, та доповідає, що він зробив за час перебування на посаді…

Квіташвілі повинен бути звільнений. Потрібно шукати кандидатуру на посаду міністра, потрібно затверджувати концепцію реформування медичної галузі, зараз це питання стоїть в порядку денному засідання Ради реформ при президентові України, і ми будемо рухатися згідно цього плану», – зазначив Кононенко.

Крім того, Кононенко заявив, що завтра до сесійної зали парламенту може бути винесений проект закону щодо зниження ренти для газовидобувних підприємств.

«Сьогодні на засіданні Комітету з питань податкової та митної політики будуть винесені чотири законопроекти щодо зниження ренти на видобуток газу, на розгляді яких наполягала фракція «Батьківщина». Один з цих документів буде прийнятий за основу. Ми домовилися, що автори інших законопроектів зможуть долучитися до доопрацювання базового законопроекту і стати його співавторами. Якщо сьогодні комітет прийме консолідоване рішення, завтра я буду просити голову Верховної Ради включити цей законопроект до порядку денного як невідкладний. Якщо не буде заперечення залу, буду пропонувати голосувати за цей законопроект за основу і в цілому», – заявив Кононенко.

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Як повідомляв УНІАН, 15 вересня ВР не змогла відправити у відставку Вощевського: з третьої спроби за його звільнення проголосувало лише 210 із 322, зареєстрованих у сесійній залі депутатів.

Вощевський подав заяву про відставку після того, як лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив про вихід з коаліції.

Питання про звільнення Квіташвілі 15 вересня не ставилося на голосування у Верховній Раді, оскільки він перебував у закордонному відрядженні.