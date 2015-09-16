Кононенко очолив виборчий штаб партії Порошенка

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова фракції «БПП» Юрій Луценко перед початком третього етапу ХІІ позачергового з’їзду партії “Блок Петра Порошенка “Солідарність”.

"Штаб "Блоку Петра Порошенка" на місцевих виборах очолює Ігор Віталійович Кононенко офіційно", - сказав Луценко.

При цьому він сказав, що очолювати київський штаб буде депутат Київради від фракції «УДАР-Солідарність» Володимир Прокопів.