ЄС очікує, що Угода про асоціацію з Україною набере чинності 1 січня 2016 року - заява

Про це йдеться в Спільній заяві президента Європейського парламенту і голови Верховної Ради України з нагоди першої річниці від дня ратифікації Угоди про асоціацію між ЄС і Україною, повідомили УНІАН в Представництві ЄС в Україні.

«Ми очікуємо, що Угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом повністю набуде чинності 1 січня 2016 року. Ми заохочуємо парламенти країн-членів ЄС, які й досі не ратифікували Угоду, вчасно завершити відповідну процедуру»,- йдеться в заяві.

Читайте такожЧехія розблокувала ратифікацію асоціації Україна-ЄС, голосуватимуть завтра

В документі наголошується, що Європейський парламент завжди стоятиме пліч-о-пліч з Верховною Радою у процесі імплементації цієї Угоди та реформ, яких потребує Україна.

«Вони є гарантією реалізації європейського вибору України і справжнім шансом на значне поліпшення якості життя пересічних українців»,- зазначається в заяві.

Читайте такожУгода про асоціацію не повинна бути останнім кроком у відносинах України та Євросоюзу - Сікорський

До кінця року ЄС також очікує на позитивні рішення з приводу візової лібералізації, «яка принесе реальну користь українському народу».

«Сьогодні, коли в Україні здійснюються системні інституційні, політичні та економічні реформи, і ми працюємо у напрямі знаходження шляху мирного розв’язання конфлікту на сході України, ми залишаємося у єдності. Дорожньою картою на цьому шляху є угода про асоціацію», - підкреслюється в заяві.