У Сімферополі повторних виборів не буде

УНІАН. Апеляційний суд АРК на засіданні 21 липня відхилив скаргу голови Кримської організації Республіканської партії України Олександра ГРЕССА, в якій він вимагав задовольнити позовну заяву й призначити 17 вересня повторні вибори міського голови Сімферополя.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сімферопольської міської ради, крім того, Апеляційний суд Криму скасував ухвалу Залізничного районного суду Сімферополя від 13 липня про визнання протиправним бездіяльності Сімферопольської територіальної виборчої комісії з організації та проведення повторних виборів мера.

"Провадження у справі, що стосується адміністративного позову громадянина Олександра ГРЕССА до Сімферопольської міської територіальної виборчої комісії та мера Сімферополя Геннадія БАБЕНКА про визнання протиправною бездіяльності столичного тервиборчкому з проведення повторних виборів міського голови закрито", повідомляє прес-служба міськради.

Дане рішення Апеляційного суду є остаточним і не оскарженню не підлягає.

Таким чином, робить висновок міськрада Сімферополя, засідання Апеляційного суду Криму в черговий раз підтвердило законність і правомірність матеріалів, що публікувалися раніше, про оголошення переможцем виборчої кампанії по виборах міського голови кримської столиці Г.БАБЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня Сімферопольська міська виборча комісія завершила виборчий процес щодо виборів мера й ухвалила рішення зареєструвати Г.БАБЕНКА мером Сімферополя. До цього більше 2,5 місяців тривав судовий процес між тервиборчкомом, Г.БАБЕНКОМ і кандидатом на посаду мера Сімферополя О.ГРЕССОМ. О.ГРЕСС вважає, що виборча комісія незаконно зняла його в день голосування 26 березня з виборів мера, тому вимагав проведення перевиборів.