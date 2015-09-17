Луценко допустив, що Мосійчука сьогодні буде затримано

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав у коментарі журналістам.

Він зазначив, що продемонстроване сьогодні у парламенті відео, на якому нібито Мосійчук вимагає гроші і отримує їх, “було настільки переконливим, що Тарантіно напевно трохи заздрив”.

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“Депутати ухвалили рішення дати можливість правоохоронним органам арештувати народного депутата за процедурою ad hoc. Це рішення прийнято, постанова підписана, і на цей момент правоохоронці можуть спокійно затримувати народного депутата Мосійчука для проведення досудового слідства. І суд встановить його міру відповідальності”, - наголосив Луценко.

“Маючи набите око, я бачу близько 100 співробітників СБУ біля парламенту”, - додав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 вересня, Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука.

На засіданні ВР було продемонстровано відео за участі Мосійчука, яке було зняте прихованою камерою. На відео йшлося про можливість вирішення певних питань за гроші.

Перед тим як продемонструвати відео, Шокін зазначив, що Генеральна прокуратура розслідує кримінальне провадження за фактами вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів одним із народних депутатів України. Він зауважив, що в ході розслідування було проведено слідчо-розшукові дії і зібрано докази, які підтверджують провину депутата.

Своєю чергою Мосійчук заявив, що відео, оприлюднене генпрокурором, змонтоване і назвав всі звинувачення на його адресу помстою Шокіна.