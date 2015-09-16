Луценко: Наша армія стала на ноги, і Путін вже не має можливості військово знищити Україну

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова фракції «Блок Петра Порошенко» у Верховній Раді під час третього етапу ХІІ позачергового з'їзду партії сьогодні у Києві.

За його словами, в Україні за рік була створена армія.

Читайте такожПутін не може перемогти Україну військово, але може "стукнути лобами українців" - Луценко

«Сьогодні українська армія стала на ноги, і у Путіна тепер немає можливості військовим чином знищити Україну», - заявив він.

«Я пам'ятаю, в якому стані був дивізіон мого сина, чим вони стріляли, у нас не було жодної «Акації», найкращої артилерійської установки, яка може бути у цій частині світу. Зараз у нас є 10 таких дивізіонів», - зазначив Луценко.

Раніше УНІАН повідомляв, що українська армія опустилася на чотири позиції у світовому рейтингу, посівши 25 місце. Зазначається, що, незважаючи на ударні темпи відновлення старої техніки, повністю заповнити те, що було втрачено в Криму і на Донбасі, поки не вдалося.