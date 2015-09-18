Корбан: Я очікував, що арештувати можуть мене
00:05, 18 вересня 2015Політика
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Геннадій Корбан розповів, що проти нього відкриті кілька кримінальних проваджень. І, хоча проти Корбана немає відео як проти Мосійчука, він очікував такий розвиток подій (арешту) і за його участю.
Корбан: Я очікував, що арештувати можуть мене / УНІАН
Про це він повідомив в ефірі телеканалу 2+2.
"Проти мене теж є низка кримінальних справ. І сьогодні проводилася спецоперація по Мосійчуку. А насправді я вже готувався, що подібна операція повинна була, напевно, проводитися по мені. Навряд чи про мене є таке відео. Я досить забезпечена людина, і у мене немає необхідності домовлятися з кимось за гроші", - зазначив Корбан.
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За його словами, сьогодні всі політики на гачку.
"Зараз показували депутатський зал, і я подивився, як вони всі посміхалися, коли показували відео, коли відбувався весь цей театр. А знаєте чому? Вони не живуть за 5 тисяч гривень", - вважає Корбан.
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