Омельченко готовий пройти детектор брехні Черновецького

Київський міський голова Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО розповів сьогодні журналістам про свою зустріч з кандидатом на посаду мера столиці Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, що відбулася увечері 28 березня у приміщенні Київської міської держадміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, за словами О.ОМЕЛЬЧЕНКА, під кінець робочого дня до нього зателефонував Михайло БРОДСЬКИЙ і попросив зустрітися з Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ. На запитання, чому той домовляється через посередника, М.БРОДСЬКИЙ сказав, що “просто він (М.БРОДСЬКИЙ) зі мною (О.ОМЕЛЬЧЕНКОМ) давно і більше знайомий, ніж Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, і що народний депутат зараз поряд з ним і питає згоди на зустріч”.

Як повідомив О.ОМЕЛЬЧЕНКО, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ приїхав, приблизно, через 15 хвилин разом з молодим адвокатом. Перше запитання до мера було, чи перевірені у нього в кабінеті телефони на предмет прослуховування. О.ОМЕЛЬЧЕНКО відповів, що ніколи не перевіряв телефони, і це його взагалі не цікавить. «З цього ми й почали», - зазначив О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Далі секретар міського голови пригостила кандидата у мери зеленим чаєм, який здався тому надто гарячим, і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ кілька разів просив її перелити чай «з кружечки в кружечку», а в результаті, «після третьої кружечки переливань», Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ чай не пив, сказав О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

«Розмова була одна: щоб за час, коли буде йти передача влади, не спалювали і не вивозили документи. Я кажу, що цього не робиться. Друге, щоб я весь свій час, а він може бути два тижні і місяць, працював в такому ж хорошому режимі, як це було до того, зберегти все те, що є, і чиновників зберегти максимально. Я сказав, що проблем немає», - повідомив чинний міський голова.

Після цього Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ розповів, що в нього 40 хвилин тому була зустріч з «Колею» (одним з лідерів “Нашої України” Миколою МАРТИНЕНКОМ), і що той хорошої думки про О.ОМЕЛЬЧЕНКА. «В цьому, в основному, на 90%, завершилась наша розмова», - сказав О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Водночас міський голова прокоментував інформацію Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про цю зустріч. «По-перше, актор явно невдалий, неперспективний, а по-друге, баламут і аферист», - сказав О.ОМЕЛЬЧЕНКО, попросивши «середньозважено» підходити до слів свого опонента. «А третє - тільки комплексна комісія лікарська може визначити фізичний і духовний стан людини. Я на цю тему не маю права..., а свою особисту думку я зобов’язаний мати. Можете мене перевірити на тому детекторі брехні, що купив ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ в Америці. Сам собі питання задає і сам на них відповідає», - зазначив О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ про свою зустріч з О.ОМЕЛЬЧЕНКОМ поінформував 29 березня. Кандидат на посаду Київського міського голови під час зустрічі з діючим мером столиці запевнив, що не збирається влаштовувати «зачистку кадрів». За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, на зустрічі «він підтвердив свої наміри щодо подальшої конструктивної роботи. Як я й говорив, я ціную досвід і професіоналізм самого Олександра Олександровича, і за умови спокійної передачі влади діючим міським головою, за умови, що буде зупинене знищення і вивезення із будівлі мерії документів, що дискредитують діючу владу, я готовий обговорювати застосування позитивного досвіду Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА на благо киян після визнання мене мером Києва».

«Я завжди заявляв, що мінятиму не людей, а принципи роботи, і не збираюся влаштовувати «зачистку кадрів». Я буду радий, якщо ми знайдемо взаєморозуміння в цьому питанні», - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, «розмова відбулася конструктивна, Олександр Олександрович сказав, що після оголошення офіційних результатів проблем із передачею повноважень не виникне, і запевнив, що він цілком законослухняна людина».