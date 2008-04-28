Зубков: відкрито шлях для довгострокової співпраці в газовій сфері

Прем’єр-міністр Російської Федерації Віктор ЗУБКОВ переконаний, що вирішення газового питання між Україною та Росією сприятиме подальшому співробітництву двох країн у цій сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Києві під час зустрічі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

За словами В.ЗУБКОВА, українська сторона провела велику роботу для вирішення тих проблемних питань, які існували між країнами в газовій сфері.

«Всі питання практично зняті, і сьогодні були відправлені останні транші», - сказав він.

Прем’єр-міністр РФ зазначив, що це є позитивним фактором.

«Це відкриває нам з вами шлях для подальшої солідної взаємодії в газовій сфері і вибудовує наші відносини на багато-багато років, може, навіть, на довгострокову перспективу – 8-10 років вперед - зі зрозумілими прозорими контрактами на постачання газу і транзит газу», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що Україна повернула Росії всі борги за поставний природний газ.

25 березня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що на сьогодні Україна заборгувала Росії 2 млрд. доларів за спожитий з початку року газ.

Своєю чергою Ю.ТИМОШЕНКО заперечує наявність боргу перед російським ВАТ «Газпром» у сумі 2 млрд. доларів.

«Такого боргу немає і не може бути, тому що між нами та Росією постійно здійснюються розрахунки – вони нам заборговують за транзит, ми розраховуємося за газ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО 27 березня.

За її словами, існує заборгованість «у розмірі близько 900 млн.». Прем`єр повідомила, що причиною формування такої заборгованості є відсутність підписаних актів про постачання природного газу.