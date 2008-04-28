Україна та Росія визначили 10 пріоритетів співпраці (список)

Уряди України і Росії визначили 10 пріоритетних напрямів стратегічної співпраці.

Як передає кореспондент УНІАН, у заяві журналістам прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що ці пріоритети визначені в документах (двох протоколах - УНІАН), підписаних сьогодні під час третього засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що уряди визначили 10 пріоритетів.

Перший пріоритет діяльності двох урядів полягає у створенні спільного торгового простору з урахуванням норм і правил Світової організації торгівлі.

Другий пріоритет - перехід до будівництва стратегічної співпраці в газовій сфері. «Це підписання стратегічних довгострокових угод про поставки природного газу до України і здійснення транзиту російського природного газу через територію України. Було би краще, якби ця угода була підписана на 10 і більше років, щоб ми бачили, наскільки перспективно і прогнозовано один для одного ми рухаємось», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Третім пріоритетом у відносинах з Росією Ю.ТИМОШЕНКО назвала співпрацю в галузі атомної енергетики. «Тут пріоритети розділяються на дві частини. Це наша співпраця з продовженню ресурсу діючих АЕС і будівництво нових АЕС», - наголосила прем`єр, відзначивши, що ще один пріоритет у цій галузі – співпраця в системі виробництва ядерного палива, що стосується і спільного освоєння родовищ урану і цирконію, а також участь України в діяльності міжнародного центру зі збагачення урану.

Ще одним пріоритетом Ю.ТИМОШЕНКО назвала виробничу кооперацію.

Крім того, за її словами, пріоритетною є співпраця України і РФ в галузі авіабудування. «Але не просто реалізація спільних проектів, а інтеграція російського ВАТ «Об`єднана авіабудівна корпорація» і українських авіабудівних підприємств. Тобто, ми говоримо про те, що у нас є всі підстави провести переговори про об`єднання інтелектуальної власності виробничої кооперації і спільно освоїти світові ринки з виробництва тих літаків, які сьогодні потрібні світові», - відзначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Також вона назвала пріоритетом співпрацю України і Росії в космічній промисловості. «Йдеться про створення єдиного навігаційно-тимчасового простору на базі системи ГЛОНАСС», - наголосила прем`єр-міністр.

Крім того, пріоритетним у співпраці двох країн є створення логістичних центрів, зокрема в країнах, які межують з Україною і Росією. «Зокрема йдеться про Польщу, Угорщину і Словаччину», - відзначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Також пріоритетами у відносинах України і РФ визначено спільну діяльність із забезпечення мореплавання, захисту транспортного повідомлення в Керченській протоці і Азово-Чорноморському басейні. «Один з таких предметів – будівництво транспортного переходу – це те, про що ми домовились, і повинні почати розробляти (відповідну документацію - УНІАН) найближчими днями», - відзначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Ще одним пріоритетним напрямом діяльності України і Росії визначено створення до 1 серпня програми співпраці щодо розвитку нанотехнологій.