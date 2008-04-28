Завтра Турчинов візьме журналістів і поїде електричкою
22:40, 28 квітня 2008Політика
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Зустріч зранку на вокзалі
Завтра, 29 квітня, кандидат від БЮТ на посаду міського голови Києва, перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ ознайомиться з роботою столичної кільцевої електрички.
Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, збір журналістів - о 10.45 біля головного входу Центрального залізничного вокзалу Києва.
Відбудеться брифінг.
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