Завтра Турчинов візьме журналістів і поїде електричкою

Зустріч зранку на вокзалі

Завтра, 29 квітня, кандидат від БЮТ на посаду міського голови Києва, перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ ознайомиться з роботою столичної кільцевої електрички. Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, збір журналістів - о 10.45 біля головного входу Центрального залізничного вокзалу Києва. Відбудеться брифінг.

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