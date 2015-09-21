Порошенко: для миру потрібне виведення з України підтримуваних РФ терористів

Про це заявив президент Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом після відкриття міжнародних навчань Україна-2015 з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в рамках програми "Партнерство заради миру".

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Петро Порошенко констатував, що у нас сьогодні нуль обстрілів і ніяких бойових втрат. Але, за словами глави держави, припинення обстрілів недостатньо для миру.

"Сьогодні було нуль обстрілів і ніяких бойових втрат. Звичайно, це дуже важливо. Але чи ця ситуація з припиненням вогню може нас привести до миру. Це абсолютно необхідний, але не єдиний компонент, його недостатньо. Тому що для того, щоб мати мир і стабільність і деескалацію ситуації нам треба, щоб були виведені будь-які російські і підтримувані Росією терористи з української території", - сказав він.

Також, за його словами, "потрібно закрити кордон, почати політичний процес і вибори за українським законодавством".