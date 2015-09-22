Ватажок "ДНР" заявив, що дати "виборів" у "республіках" не змінюються: їх проведуть 18 жовтня і 1 листопада

Про це повідомив "представник" самопроголошеної "ДНР" в Контактній групі Денис Пушилін, передає Бі-бі-сі.

"Дати проведення першого етапу виборів, а це голови міст та районів, залишаються незмінними, 18 жовтня в "ДНР" і 1 листопада в "ЛНР", - заявив він.

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Раніше "представник ЛНР" у контактній групі Владислав Денего заявив, що делегація самопроголошених республік запропонує провести вибори на непідконтрольних Києву територіях на Донбасі 21 лютого 2016 року. При цьому Дейнего зіслався на чинне виборче законодавство та регламент Верховної Ради України.

Сьогодні УНІАН повідомляв, що самопроголошені "Донецька і Луганська народні республіки" на засіданні Контактної групи її учасникам запропонують план-графік термінів виконання політичних пунктів Мінських угод, який передбачає проведення виборів на Донбасі 21 лютого 2016 року.

Так звані "місцеві вибори" повинні відбутися в "ДНР" 18 жовтня, у "ЛНР" - 1 листопада.

Згідно з указом президента, вибори до місцевих органів призначені на 25 жовтня.