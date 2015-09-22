Турчинов: Провідним політикам світу треба зрозуміти, що ворога-агресора потрібно не умовляти, а зупиняти

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявляє, що головним фактором миру в Європі має стати сильна, озброєна сучасною зброєю українська армія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на відкритті ХІІ Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та безпека 2015».

«Нашим стратегічним партнерам, провідним політикам світу треба зрозуміти, що ворога-агресора треба не умовляти, не закликати до миру, а треба зупиняти», - заявив він.

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«Історія довела, що шлях умиротворення агресора є безперспективним, тому сьогодні головним фактором миру в Європі повинна стати сильна, озброєна сучасною зброєю українська армія», - зазначив Турчинов.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія постачає терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.