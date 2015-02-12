Британські експерти: Україна потребує більше сучасної зброї

До такого висновку дійшли дослідники Міжнародного інституту стратегічних досліджень, повідомляє DW.DE. У їхній доповіді щодо світового військового балансу сил говориться про те, що Збройним силам України потрібно більше бронетехніки та високоточних ракетних комплексів. Окрім того, легалізація добровольчих батальйонів, які, як зазначається в документі, "відіграли ключову роль у бойових діях", також стане "значним викликом" для Києва.

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"Тактика і доктрини, які домінували з 1990 року та дісталися, головним чином, у спадок від радянської епохи, зазвичай не підходять для сьогоднішніх бойових дій в міських умовах і серед населення", - зазначається в доповіді. У документі говориться також про те, що "лише невелика частина армії та військово-повітряних сил України перебувають у бойовій готовності". Сьогодні українська армія використовує застарілу техніку для поповнення своїх втрат, але щоб воювати більш тривалий час, їй потрібне сучасніше обладнання, додають дослідники.

Нагадаємо, президент США Барак Обама заявив про готовність розглянути питання про надання Україні зброї, якщо дипломатія зазнає поразки. Великобританія, своєю чергою, має намір "тримати під контролем" можливість постачання зброї для української армії.