Росія повинна повернути Україні контроль над кордоном до кінця року, а не "морочити голову" - Клімкін

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає телеканал "24".

У той же час, міністр підкреслив, що домовленості передбачають чіткий строк того, що Росія до кінця року повинна передати Україні контроль над українсько-російським кордоном.

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"У Мінська є чіткий термін, що Росія до кінця року повинна передати нам контроль над українсько-російським кордоном. Ми готові виконувати домовленості зі свого боку, крок за кроком, але з виборами вони морочать голову, з Конституцією морочать голову, тобто з усіма зобов'язаннями, які ми намагаємося виконувати", - сказав міністр.

"В кінці року, ми повинні подивитися до чого ми прийшли, тому всі розмови про ймовірність "Мінська-3 ", я вважаю передчасними і шкідливими", - підкреслив дипломат.