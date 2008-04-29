На вибори до Київради підуть два Блоки Тимошенко

У виборчому бюлетені на вибори до Київради будуть вписані два Блоки Тимошенко: Блок Юлії Тимошенко та «Блок Тимошенко – Київський прорив».

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні Київської міської територіальної виборчої комісії було офіційно оприлюднено заяву від блоку «Київський прорив» про зміну назви. Ця заява була прийнята до уваги тервиборчкомом.

В цьому документі блок повідомляє, що 25 квітня продовжилась робота міжпартійної конференції блоку «Київський прорив», на якій прийнято рішення про зміну назви блоку на «Блок Тимошенко – Київський прорив».

На цій же конференції партія «Єдина родина», яка входила до складу блоку, оголосила про свій вихід з блоку і про відмову кандидатів «Єдиної родини» балотуватися на виборах до Київради.

Вся ця інформація сьогодні була прийнята до уваги членами територіальної виборчої комісії, і відповідними постановами було скасовано реєстрацію кандидатів у списку блоку «Київський прорив», які представляли партію «Єдина родина».

Сьогодні на засіданні КМТВК також було затверджено текст виборчого бюлетеню на вибори до Київради з урахуванням проведеного жеребкування, а також бюлетеню на виборах Київського міського голови, де кандидати будуть розміщувати в алфавітному порядку.

В інтерв’ю журналістам голова тервиборчкому Галина БІЛИК повідомила, що форма бюлетенів затверджена Центральною виборчою комісією.

Згідно з законодавством, виборчий бюлетень до Київради матиме зеленуватий колір і буде довжиною до 80 см, а бюлетень на вибори столичного голови матиме бежевий колір і буде до 1 м в довжину.

За словами Г.БІЛИК, поліграфкомбінат з технічних можливостей не може виготовляти бюлетені, довші за 1 м.

Виборчі бюлетені, за інформацією Г.БІЛИК, друкуватиме поліграфкомбінат «Україна».

Як повідомляв УНІАН, жеребкування щодо розміщення назв політичних партій та блоків у виборчому бюлетені депутатів Київради відбулося сьогодні.

Блок «Київський прорив» (нині «Блок Тимошенко - Київський прорив») отримав №17 у цьому бюлетені. Блок Юлії Тимошенко, згідно з результатами жеребкування, у виборчому бюлетені буде під номером 25.

Всього для участі у дострокових виборах до Київради, що відбудуться 25 травня, зареєстровано 37 партій і блоків.